E’ finita l’esperienza di Costantino Chidichimo al Carbonia, il 28enne difensore-centrocampista calabrese lascia la squadra per riavvicinarsi alla famiglia

E’ finita l’esperienza di Costantino Chidichimo al Carbonia. Il difensore-centrocampista calabrese di Castrovillari, 28 anni, arrivò a Carbonia nell’estate di due anni fa, con alle spalle un’ottantina di presenze in squadre di serie D, e riuscì a conquistarsi subito un ruolo fondamentale nella squadra guidata da Diego Mingioni, da vero leader difensivo. Confermato lo scorso anno, s’è ripetuto con prestazioni sempre superiori alla sufficienza e la scorsa estate, all’avvio del nuovo corso dirigenziale e tecnico, ha iniziato la terza stagione consecutiva in maglia biancoblù sotto la guida tecnica di Graziano Mannu. La sua decisione di concludere anzitempo la sua terza stagione a Carbonia è arrivata a sorpresa, motivata con l’intento di riavvicinarsi alla famiglia.

La partenza di Costantino Chidichimo concede a Graziano Mannu un cambio in meno tra i calciatori “over” ma al momento non è prevista una sua sostituzione. La coppia di centrali difensivi titolare è formata dagli argentini Ayrton Hundt (nuovo capitano al suo ritorno al Carbonia, fascia rilevata proprio da Costantino Chidichimo) ed Hernan Zazas, con alternativa Andrea Mastino, impiegato prevalentemente esterno basso difensivo di sinistra.

La squadra completa questo pomeriggio la preparazione in vista della partita casalinga di domenica con il Tortolì, all’inizio del girone di ritorno, per la quale Graziano Mannu non avrà a disposizione Fabricio Ponzo, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Al suo posto dovrebbe giocare un altro argentino, Lautaro Maximiliano Benarrechea.