Nuova sede per la guardia medica di Uta che da ieri sposta la sua casa negli spazi dell’ex guardiania della scuola “Giuseppe Garibaldi” dati in concessione gratuita dal Comune.

Ieri sera, alla presenza del sindaco Giacomo Porcu, del commissario straordinario della presidenza Asl di Cagliari, Aldo Atzori, e dei responsabili tecnici sono stati consegnati i locali: appena saranno sistemate le attrezzature e gli arredi, si potrà partire con la regolare attività che sino a quel momento continuerà a svolgersi nella sede di piazza Santa Giusta.

Il passaggio avviene a conclusione di un percorso cominciato due anni fa, quando l’azienda sanitaria ha manifestato interesse per i locali dell’ex guardiania dell’istituto scolastico, più spaziosi rispetto a quelli attuali.

Il Comune ha accolto subito la richiesta, provvedendo ad adeguare quegli spazi alle nuove esigenze: l’ex casa del custode, oltre alla guardia medica, ospiterà anche altri servizi preziosi per il territorio come medici specialisti, pediatri di libera scelta con assegnazione temporanea e medici di base.

In occasione della consegna dei locali ieri la Giunta comunale ha intitolato la struttura al fondatore di Emergency, Gino Strada, mentre il piazzale antistante è stato dedicato al Premio Nobel per Medicina, Rita Levi Montalcini.

«Utilizzando un bene del patrimonio comunale possiamo assicurare un servizio di assistenza sanitaria di primaria importanza per il nostro paese – commenta il sindaco, Giacomo Porcu -. Siamo fiduciosi che la Asl attivi subito i nuovi servizi, particolarmente utili soprattutto per i concittadini con difficoltà negli spostamenti. Un ulteriore risvolto positivo è che grazie a questo trasferimento la Asl potrà dedicare in via esclusiva la struttura di piazza Santa Giusta al servizio veterinario.»