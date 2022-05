Il comune di Iglesias, in collaborazione col Parco Geominerario, aderisce alla manifestazione nazionale del 28 e 29 maggio, dedicata al mondo minerario

Il comune di Iglesias, in collaborazione col Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, aderisce alla manifestazione nazionale del 28 e 29 maggio, dedicata al mondo minerario.

Un appuntamento rivolto alla promozione ed alla valorizzazione della cultura mineraria e del turismo di settore, arrivato quest’anno alla sua XIV edizione, ed organizzato da REMI-ISPRA-SNPA, MISE, AIPAI, ANIM, ASSORISORSE con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi, di EuroGeoSurveys e di Amodo (Alleanza per la Mobilità Dolce).

Il programma, nel Comune di Iglesias, prevede:

• Galleria Villamarina di Monteponi:

sabato 28 e domenica 29 maggio visite guidate gratuite alle ore 10/11/12/14/15/16/17/18.

• Foresteria Monteponi:

sabato 28 e domenica 29 maggio visite guidate gratuite a cura del C.I.S.S.A. alle ore 10/13 – 14/19.

• Museo Scuola di Miniera di Monteponi:

domenica 29 maggio visite guidate gratuite a cura dell’Ass. Scu.di.Mi. alle ore 10/13 – 16/19.

• Miniera di Monteponi (tour esterno):

sabato 28 maggio alle ore 10 e alle ore 17.30.

• Museo Mineralogico Sardo di Iglesias:

sabato 28 e domenica 29 maggio, visite guidate gratuite alle ore 10/13 -16/20.

Per info e prenotazioni è possibile telefonare all’Ufficio del Turismo di Iglesias, al numero 0781/274507, oppure inviare una mail all’indirizzo: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it

«Un’importante occasione di promozione e valorizzazione del nostro patrimonio storico, ed una maniera per far conoscere i siti minerari ed i musei di Iglesias dedicati alla storia delle attività estrattive- dice il sindaco, Mauro Usai -. Abbiamo deciso di scommettere in maniera convinta sulla cultura e sulla valorizzazione dei siti e della storia mineraria, un modo per coniugare cultura e sviluppo.»