Nuovi orari e tariffe scontate sui traghetti per Carloforte in occasione del Girotonno 2022. Navette per le spiagge dell’Isola

Dal 2 al 5 giugno la compagnia di navigazione Delcomar, in occasione del Girotonno, varerà nuovi orari e tariffe scontate per i passeggeri che, sulle tratte Portovesme-Carloforte e Calasetta-Carloforte (andata e ritorno), intendono raggiungere l’isola in occasione dell’importante evento gastronomico internazionale.

Le corse in partenza da Calasetta e Portovesme per Carloforte, e viceversa, saranno potenziate secondo gli orari che sono consultabili anche sul sito www.delcomar.it e www.comune.carloforte.su.it .

Per raggiungere le spiagge dell’isola si possono utilizzare i bus dell’Arst che collegano Carloforte con La Punta, la Caletta e Capo Sandalo.