Scuola Basket Carbonia – G.S.O. Elmas è la finale play off promozione del campionato di serie D di basket

Scuola Basket Carbonia – G.S.O. Elmas è la finale dei play-off promozione del campionato di serie D di basket. Superando questa sera in trasferta la Pallacanestro Sennori con il punteggio di 68 a 59, nella “bella”, la Scuola Basket Carbonia di Marco Fae ha raggiunto in finale la G.S.O. Elmas che aveva superato in due partite il Basket San Salvatore (62 a 57 in trasferta e 79 a 74 in casa), il 22 e 25 maggio. Scuola Basket Carbonia e Pallacanestro Sennori avevano vinto una partita a testa prima della terza e decisiva partita odierna: la squadra sennorese s’era imposta domenica scorsa in casa con il punteggio di 79 a 75, quella mineraria aveva impattato la serie mercoledì sera, con un largo punteggio: 77 a 57.

Foto di copertina tratta dalle immagini della telecronaca trasmessa su youtube a cura della Pallacanestro Sennori.