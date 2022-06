E’ stata fissata per venerdì 17 giugno, alle 20.45, a Carbonia, Gara 3 del play off per la promozione alla serie C2 di basket

E’ stata fissata per venerdì 17 giugno, con inizio alle 20.45, sul campo di via Deffenu, a Carbonia, Gara 3 del play off per la promozione alla serie C2 di basket maschile, tra Scuola Basket Carbonia e GSO Elmas. La squadra mineraria s’è imposta 79 a 72 in Gara 1, quella di Elmas 74 a 62 in Gara 2. Venerdì Gara 3 sarà senza appello, chi vincerà il prossimo anno giocherà in C2.