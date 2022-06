I carabinieri di Villacidro hanno denunciato per truffa aggravata ai danni di una 38enne del luogo, un 26enne indiano

I carabinieri di Villacidro, a seguito di una denuncia querela presentata il 23 aprile scorso da una 38enne del luogo, ieri hanno denunciato a piede libero, per truffa aggravata, un indiano 26enne residente a Brescia, di fatto irreperibile. L’attività d’indagine ha consentito di accertare che lo straniero, in concorso con altra persona in corso di identificazione, dopo essersi qualificato al telefono come dipendente della Banca Intesa Sanpaolo, era abilmente riuscito ad indurre in errore la denunciante, tramite l’invio di un link per l’attivazione di una nuova carta bancomat. La donna dopo aver proceduto all’attivazione da remoto del documento informatico, ha consentito involontariamente al truffatore di compiere un prelievo di € 1.000 presso uno sportello ATM sito a Napoli, verosimilmente tramite una carta ATM clonata.