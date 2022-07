Articolo UNO Carloforte: «I sindaci del Sulcis Iglesiente operino per la difesa del diritto alla salute, oggi negato ai cittadini»

«A quanto pare il nostro allarme circa lo sfascio della Sanità pubblica sulcitana, era tutt’altro che peregrino: i Servizi essenziali sono ormai ai titoli di coda. Assistiamo, quotidianamente, all’impoverimento (all’apparenza programmato) delle strutture pubbliche, nelle risorse strumentali e in quelle umane, che prelude ad un passaggio definitivo al privato. Allo stato, è quasi impossibile ottenere prestazioni dalle strutture pubbliche. Inevitabile ricorrere al privato.»

Lo scrive, in una nota, la sezione di Carloforte di Articolo UNO.

«L’urgenza-emergenza vede, come virtuoso esempio di gestione, la chiusura del pronto soccorso di Iglesias; al Sirai di Carbonia si ammassano, alla disperata ricerca di cure urgenti, persone a centinaia; intere Comunità sono private della presenza dei medici di famiglia. Si potrebbe proseguire nel tristissimo elencare Servizi e Diritti negati ai cittadini di questa Regione, ma ci fermiamo – per ora – e concludiamo con l’esempio di Carloforte, dove oltre alla catastrofe organizzativa che ha colpito la struttura esistente e che, drammaticamente, ne ha limitate l’efficienza e l’efficacia, si è verificata la mancanza, per nulla improvvisa, del pediatra di libera scelta, impedendo ai genitori di bambini da 0 a 14 anni, ma soprattutto da 0 a 6 anni, di poter iscrivere i propri figli ad un medico specialista pediatrico – scrive Articolo UNO di Carloforte -. Una bella prova di organizzazione e di gestione aziendale! Eppure ne sono stati nominati a iosa, di nuovi dirigenti!»

«Noi chiediamo ai Sindaci del Sulcis-Iglesiente, di operare per la difesa di un Diritto Costituzionale, il Diritto alla Salute, che viene attualmente negato ai cittadini locali – conclude la sezione di Carloforte di Articolo UNO -. Chiediamo che venga coinvolta la Società civile ed i cittadini tutti, con informazioni costanti e veritiere sul progredire di un programma – che oggi non c’è – teso al ripristino delle strutture sanitarie pubbliche, oggi sotto attacco , e alla regolare erogazione dei Servizi Essenziali. Noi faremo la nostra parte»