Giacomo Floris (Carbonia Avanti): «Ad alcuni mesi dall’inaugurazione, il Front Office URP AREA di Carbonia non è mai stato aperto, non ha mai funzionato»

«Qualche mese fa, subito dopo l’inaugurazione, ho assunto le debite informazioni riguardo l’apertura del cosiddetto FRONT OFFICE URP AREA. È il caso di utilizzare il concetto troppo spesso abusato, “L’avevamo detto”. Un’inaugurazione bluff alla presenza dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, dei dirigenti AREA, del sindaco di Carbonia ed altri consiglieri comunali. Tutti a spendere parole di elogio e apprezzamenti per la circostanza apparentemente positiva. Noi, siamo stati a suo tempo l’unica voce fuori dal coro. L’URP non è mai stato aperto, non ha mai funzionato.»

La denuncia arriva da Giacomo Floris, capogruppo di “Carbonia Avanti” in Consiglio comunale.

«Manca ancora un’estensione del servizio di pulizia, manca un collaudo tecnico, manca il personale da dedicare, manca la tecnologia apposita, manca un servizio di portierato o guardiania – aggiunge Giacomo Floris -. Premetto che nelle interlocuzioni che ho avuto in questi mesi con la dirigenza AREA, ho più volte sollecitato la questione e dopo averlo fatto, nella più chiara trasparenza, mi trovo costretto a segnalarlo pubblicamente affinché chi di dovere, soprattutto coloro che manifestavano entusiasmo per la pseudo apertura dell’URP, possano salvare la faccia – conclude il capogruppo di “Carbonia Avanti”-. Non dobbiamo fare sconti a nessuno, non dobbiamo guardare maggioranze, dobbiamo avere come unico obbiettivo il bene della nostra comunità.»

Nella foto di copertina una manifestazione davanti agli uffici Area di Carbonia