FIOM, FSM e UILM: «L’Enel assume dagli appalti senza che nessuno sia al corrente di ciò che sta accadendo. Pretendiamo chiarezza!»

«L’Enel assume dagli appalti senza che nessuno sia al corrente di ciò che sta accadendo. Pretendiamo chiarezza!»

A dirlo sono le segreterie FIOM, FSM e UILM del Sulcis Iglesiente.

«Mentre i lavoratori metalmeccanici si apprestano a mettere in piedi una mobilitazione, che provi a dare loro prospettive in seguito alla annunciata chiusura della centrale Grazia Deledda di Portovesme, a far crescere i malumori tra i lavoratori degli appalti, arriva una notizia secondo la quale, l’Enel sarebbe pronta ad assumere dei lavoratori “senior” conoscenti o esperti delle caratteristiche della centrale, attraverso una delle imprese di appalto – aggiungono FIOM, FSM e UILM -. Tutto bello, peccato che pare che i lavoratori in questione non abbiano mai messo i piedi nella centrale. Un’autentica presa in giro per le RSU ed i lavoratori degli appalti della centrale che dopo diversi tentativi sono riusciti a far ripartire la mobilitazione.»

«In tutti i casi è inaccettabile, che si stia superando un passaggio così importante, sotto traccia, alimentando dicerie pericolose – rimarcano FIOM, FSM e UILM – che chiedono alle massime istituzioni politiche regionali di farsi garanti di un’immediata risposta alle forti tensioni crescenti, che rischiano di sfociare in una protesta permanente. Conoscere quanto si appresta a fare la multinazionale è un diritto di chi contribuisce quotidianamente da anni, alla produzione energetica, ma soprattutto si vuole conoscere nel dettaglio il tipo di integrazioni di cui si sta discutendo, senza alcun sotterfugio. Tutti hanno diritto di lavorare, ma se viene predisposto un reintegro che deve passare da coloro che hanno esperienza in stabilimento, la scelta è ampia in coloro che varcano i cancelli quotidianamente, e non necessita di ingressi dell’ultimo minuto, soprattutto se tendenti a far passare l’idea, che sia utile a dare il riconoscimento a chi non ce l’ha.»

Oltre agli incontri programmati, per oggi con il Comitato Interimprese e giovedì 28 luglio attraverso la convocazione dell’assemblea dei lavoratori metalmeccanici, prima dell’incontro con l’assessore dell’Industria, per conoscere meglio quanto sta avvenendo, FIOM, FSM e UILM aggiungono la richiesta di incontro urgente alla SIR, ossia l’azienda che parrebbe abbia ricevuto indicazione di assunzione dei lavoratori “senior” attraverso un particolare percorso di formazione che esige risposte.