Il comune di Carbonia ha pubblicato l’elenco provvisorio delle domande accolte per il REIS 2021

Sono reperibili sul sito del comune di Carbonia gli elenchi provvisori delle domande ammesse e non ammesse alla misura relativa al REIS, il Reddito di Inclusione Sociale, per l’annualità 2021. Eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti possono essere trasmesse all’indirizzo Email: fpittau@comune.carbonia.su.it entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio.

Il Reis prevede l’erogazione di un contributo economico a favore delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà e che non beneficiano di altre misure di sostegno, in modo da alleviare situazioni di disagio ed esclusione.

Per prendere visione degli elenchi è possibile consultare la notizia sulla home-page del Comune di Carbonia oppure al seguente link:

https://www.comune.carbonia. su.it/avvisi/avvisi-vari/item/ 4603-reis-2021-pubblicato-l- elenco-provvisorio-degli- ammessi