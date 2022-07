Il rinvio dell’incontro con l’assessorato dell’Industria per gli appalti della centrale ENEL di Portovesme, ha provocato il malcontento di FIOM-FSM-UILM

Questa mattina, alle 11.00, si sono riunite le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici FIOM-FSM-UILM territoriali ed i delegati della categoria, operanti in centrale, per seguire in videoconferenza la riunione che si sarebbe dovuta tenere oggi.

«Visti i tentativi andati a vuoto, di contattare l’assessorato, si è venuti a conoscenza della mail inviata dall’assessorato dell’Industria, alle ore 9.00 circa, in cui si spiegava il rinvio della riunione al 28 luglio alla stessa ora, per cause di “indifferibili impegni istituzionali” – si legge in una nota -. Difficile contenere la rabbia dei delegati presenti, per la forte tensione che si sta registrando all’interno della centrale, in seguito alle aspettative conseguenti all’incontro che doveva avviare un nuovo percorso di garanzia occupazionale.»

FIOM-FSM-UILM Territoriali annunciano l’avvio di ulteriori confronti, atti a responsabilizzare i soggetti istituzionali che ruotano intorno a questa delicata vertenza, al fine di arrivare all’incontro del 28 luglio con tutti gli elementi che, nel frattempo, devono essere chiariti, sia dal punto di vista della prospettiva futura, che delle retribuzioni, quanto quello della sicurezza.

«Per tali ragioni, si sta chiedendo un immediato incontro con il Comitato Interimprese per affrontare con le aziende le problematiche esistenti, dei temi sopracitati – concludono FIOM-FSM-UILM territoriali -. Allo stesso tempo convocano per il 28 luglio alle ore 7.30 l’assemblea generale degli appalti metalmeccanici per dare continuità all’assemblea tenuta presso i cancelli il 13 luglio 2022.»