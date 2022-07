Sabato 30 luglio per i Grandi Eventi dell’Estate 2022 firmati da Rete Sinis e Sardegna Concerti, al Parco dei Suoni di Riola Sardo c’è Carmen Consoli

Dopo il successo dei concerti di Alice e di Bennato, i Grandi Eventi dell’Estate 2022 firmati da Rete Sinis e Sardegna Concerti continuano con uno degli appuntamenti più attesi dalle platee festivaliere. Sabato 30 luglio, tocca infatti a Carmen Consoli far vibrare il pubblico del Parco dei Suoni di Riola Sardo, una delle venue culturali più importanti della Sardegna, a soli 10 minuti da Oristano.

Dopo averla applaudita lo scorso gennaio sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari e al Comunale di Sassari, Carmen Consoli è dunque pronta a riprendersi la scena live isolana e approdare sabato 30 luglio nella spettacolare location del Parco dei Suoni di Riola Sardo con “Volevo fare la rockstar Tour” . Forte di un sold-out dietro l’altro con la sua ultima tournée teatrale, la cantantessa approda sul palcoscenico del Parco dei Suoni con la sua full band, ovvero sette eccezionali musicisti pronti ad accompagnarla in una notte di grande musica: da Antonio Marra alla batteria a Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte.

L’artista arriva in Sardegna fresca del Premio Amnesty International Italia, ricevuto lo scorso 28 luglio per il brano “L’uomo nero” sul palco del suo concerto romano, all’Auditorium Parco della Musica. Questa la motivazione del Premio: «’L’uomo nero’ denuncia le narrative sovraniste, velenose e divisive, che in questi anni sono diventate, purtroppo, popolari in molti Stati, Italia compresa. Con sarcasmo, Consoli ci mette in guardia da quello che può succedere senza la cultura, la conoscenza dell’altro e il rispetto dei diritti umani». Carmen Consoli è l’unica ad aver vinto due volte il Premio Amnesty International Italia: la cantautrice era già stata vincitrice nel 2010 con “Mio zio”, un altro squarcio bruciante del suo repertorio che tratta il tema degli abusi sui minori.