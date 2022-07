Lettera al Direttore – di Graziano Lebiu (presidente OPI Carbonia Iglesias)

Gentile Direttore,

parrebbe che Asl Sulcis, Ares Sardegna, Direttore Emergenza Urgenza e Pronto Soccorso Sirai e Cto, Assessorato alla Sanità Sardegna, si siano confrontati in video conferenza sui temi caldi e generali e non parcellizzati delle risposte alle domande di salute dei cittadini e della garanzia di prestazioni di cura ed assistenza in ambito ospedaliero e territoriale.

Se attorno allo stesso tavolo siedono gli apicali del servizio sanitario regionale per dare soluzioni, tempi e modalità dell’operatività dei PS del CTO di Iglesias e del Sirai di Carbonia ma non solo, sarebbe cosa buona e giusta conoscere in tempo reale chi e quali soluzioni praticabili abbia indicato.

Che le graduatorie stiano scorrendo, altrove, lo sanno anche le pietre, mentre stanno andando a ruba binocoli e telescopi perché nell’ambito di Asl Sulcis non si muove foglia e tutti vorrebbero intercettare anche il pur minimo movimento di personale sanitario in entrata, mentre tutto tace.

La verità è che il reclutamento di personale è solo un bel contenitore vuoto: una infermiera vincitrice di mobilità che doveva prendere servizio in Asl Sulcis il 25 giugno è stata rinviata a 1 novembre, un infermiere vincitore di concorso è stato assegnato ad Aou Cagliari invece che nel Sulcis Iglesiente perché, testuale, “nessuna altra sede disponibile”. Due infermiere specializzate che hanno dato disponibilità a rientrare in servizio in Asl Sulcis dalla quiescenza hanno ricevuto diniego. A due infermieri che hanno richiesto di essere trasferiti da altre Asl a Carbonia Iglesias è stato negato il nullaosta. Tre infermieri inseriti nelle agenzie interinali per contratti a tempo in Asl Sulcis mai reclamati. Dove è l’errore?

L’errore è che politicamente il Sulcis Iglesiente è impalpabile.

Se l’opzione, più meno obbligata, di chiudere un servizio in prima linea ad Iglesias è ritenuta da esponenti della politica regionale errata, non si difendano per partito preso coloro che in qualche modo devono comunque risponderne e averne ascritta una parte di responsabilità tra responsabilità diffuse.

Priorità, segnali e ripartenza sono solo parole al vento.

La realtà non è quella raccontata da destra o da sinistra nell’arena della politica locale.

La realtà è quella dei cittadini e dei professionisti sanitari traditi da molti di coloro che dopo un mese ancora attendono di conoscere soluzioni, riferite al PS, che dovrebbe invece essi stessi dare.

Troppo comodo ed ingeneroso scaricare sulla Direzione Generale la firma sulle criticità e non assegnarle oggi nessuna risorsa umana, professionale e tecnica e probabilmente nessun escape amministrativo.

Non corrisponde al vero la dichiarazione di una parte sindacale su una emittente televisiva locale che non siano stati formalizzati esposti da nessuno presso le autorità competenti sulla grave e drammatica questione della sanità nel Sulcis Iglesiente negli ultimi giorni. È stato infatti correttamente depositato un ricorso al Tribunale del Lavoro di Cagliari, dove professionisti sanitari del PO Sirai segnalano situazioni di rischio e pericolo per tutti gli aventi causa in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro a seguito della chiusura del PS del Cto di Iglesias con conseguente iper afflusso di utenti e sovraccarico di lavoro.

Sarà il giudice a valutare eventuali violazioni ed incaricare organismi inquirenti di verificare la sussistenza dell’esposto e ravvisare eventuali estremi, ma qualcosa su quel versante si è mosso.

Se il malcontento dei cittadini e dei professionisti sanitari tecnici ed amministrativi trova sfogo solo nei social, nei bar, nelle cucinette di corsia, se le piazze sono disertate e le assemblee ad excludendum, se i 23 sindaci insieme non sono sostenuti, se le associazioni sindacali presidiano ed i lavoratori non seguono, è una gara in salita per tutti.

La richiesta di rimozione del Direttore Generale Asl Sulcis avanzata da ambienti della politica regionale è come un cucciolo di coyote che abbaia alla luna. La genesi delle criticità in tema di organizzazione del ssr e di garanzia del diritto alla salute hanno, infatti, radici lontane, diffuse, diversificate, e ognuno degli attori istituzionali, sociali, politici, partitici, sindacali, associativi del Sulcis Iglesiente e in Regione Sardegna ha una parte di proporzionale responsabilità nell’impasse a danno dei cittadini. I commissariamenti delle Assl sono andati troppo per le lunghe, due anni quasi, e hanno inequivocabilmente prodotto l’impossibilità di programmare qualcosa in oltre 24 mesi e che in 7 mesi si addebita invece al nuovo Direttore della Asl, al netto del rodaggio al quale non poteva sottrarsi per conoscere la macchina della quale assumeva la guida ed il controllo.

Dove erano, allora, coloro che abbaiano alla luna oggi?

Mi sottraggo, mi ripeto su questo punto, alla lapidazione dell’asse Pigliaru-Arru-Moirano e non di meno a quello Solinas-Nieddu-Campus, per onestà intellettuale, per sgombrare da ogni equivoco e per non farmi tirare per la giacchetta da nessuno.

I cittadini necessitano di risposte, sicurezze, certezze, soluzioni, continuità assistenziale, prestazioni sanitarie, qualità della salute, e fanno certamente a meno di capri espiatori che, se del caso, non risolverebbero nulla di quanto oggetto di questa critica fase storica.

Poiché abbiamo tutti da guardare oltre, indicare una prospettiva di approdo e rassicurare i cittadini, è solo ragionando oggi su cosa si debba e possa fare domani che si potrebbero indirizzare le risorse utili a chiudere definitivamente le importanti criticità di questi lunghi mesi.

Assegnare la medaglia al valore della responsabilità di ieri a questo o quello, risponde ad altre dinamiche.

Grazie per la sua attenzione.

Graziano Lebiu

Presidente Opi Carbonia Iglesias