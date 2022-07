Gianfilippo Sechi (UDC-Sardegna al Centro): «Riaprirà a breve, dopo dieci anni di attesa, il consultorio familiare di Ploaghe»

«Ploaghe presto avrà di nuovo il Consultorio familiare territoriale dopo dieci anni di chiusura. Sono estremamente felice e soddisfatto per una notizia molto attesa che colma un vuoto sentito sia dalla comunità di Ploaghe che dai paesi limitrofi. Il Consultorio troverà spazio all’interno della Fondazione San Giovanni Battista.»

Lo afferma in un comunicato il consigliere regionale del gruppo UDC-Sardegna al Centro Gianfilippo Sechi.

«Nei giorni scorsi ho partecipato, insieme al direttore generale della Asl di Sassari Flavio Sensi, ad un sopralluogo nei locali che ospiteranno il Consultorio – aggiunge -. Gli interventi di riqualificazione sono praticamente terminati e dunque tutto fa pensare che entro la fine dell’estate potrà esserci l’apertura ufficiale.»

La struttura occupa una superficie di oltre 400 metri quadri, che è stata interamente ristrutturata. È dotata di parcheggi per l’utenza, con aree dedicate alla sosta dei disabili e delle donne in attesa. Nei locali verranno allocati tutti i Servizi consultoriali di supporto alla famiglia e alla genitorialità con la presenza di diverse figure professionali, come il pediatra, lo psicologo, l’assistente sociale, il ginecologo, l’ostetrica: un team che si occuperà del percorso genitoriale, in grado di seguire le varie fasi della crescita dei giovani, ma effettuerà anche percorsi di screening oncologici. Nelle intenzioni della Asl di Sassari c’è la volontà di aprire anche una sede del Servizio di Igiene pubblica. Il Consultorio Familiare di Ploaghe sarà un punto di riferimento anche per i Comuni vicini come Ossi, Tissi, Chiaramonti, Codrongianos e Florinas.

Abbiamo atteso per tanto tempo la riapertura del Consultorio – aggiunge il consigliere Gianfilippo Sechi – e in più di un’occasione abbiamo sottolineato il fatto che si trattasse di un’esigenza imprescindibile per la nostra comunità. Devo ringraziare il direttore generale della Asl Flavio Sensi e tutta la struttura dell’ufficio tecnico dell’azienda che hanno fatto in modo di restituire finalmente il Consultorio a Ploaghe e a tutto il territorio. Ora c’è da affrontare un’altra problematica, a breve infatti la sede di Ploaghe del pediatra di libera scelta sarà vacante.»

«Mi auguro – conclude Gianfilippo Sechi – che la Asl e l’assessorato regionale alla sanità possano riservare la stessa attenzione avviando nel più breve tempo possibile le procedure per la copertura della sede di Ploaghe.»