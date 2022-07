Sul sito del comune di Carbonia è online la graduatoria provvisoria dei beneficiari “Bonus nidi gratis”

E’ stata pubblicata sul sito del comune di Carbonia, con la notizia in evidenza in home-page, la graduatoria provvisoria dei beneficiari della misura “Bonus nidi gratis”, relativa al primo semestre 2022.

Tali interventi hanno la finalità di sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia, attraverso l’abbattimento della retta per la frequenza nei nidi e micronidi pubblici o privati, sia convenzionati che non.

Eventuali osservazioni possono essere inoltrate entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente alla responsabile del servizio che risponde alla seguente mail: czurru@comune.carbonia.su.it .