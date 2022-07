Tutto esaurito domani sera, a Santadi, per l’anteprima della trentaduesima edizione di Narcao Blues

Gustosa anteprima per la trentaduesima edizione di Narcao Blues, il festival in programma da mercoledì 20 a sabato 23 luglio a Narcao.

Domani, venerdì 15 luglio, appuntamento a Santadi, con Max Lazzarin in concerto alla Cantina di Santadi con The Great Magicians, formazione che si ispira alle atmosfere della moderna New Orleans Music attraverso grandi classici riarrangiati e brani originali. Ad affiancare il pianista e cantante veneto saranno Luca Dell’Aquila al basso e Federico Patarnello alla batteria, solidi e rodati musicisti accanto al leader sui palchi di mezza Europa.

Tutto esaurito per la serata che avrà inizio alle 20.30 con una degustazione enogastronomica, seguita alle 22.00 dal concerto.

Il festival, intanto, scalda i motori e si prepara per le quattro serate della prossima settimana nel consueto spazio della piazza Europa di Narcao, dove – da mercoledì 20 a sabato 23 – si alternerà un pirotecnico cast di artisti internazionali: gli statunitensi Eric Gales, Samantha Fish, Anders Osborne, i britannici Toby Lee, Matt Schofield e Kris Barras, il sierraleonese Bai Kamara Jr e la haitiana Moonlight Benjamin.