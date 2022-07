Venerdì 8 luglio parte da Portoscuso la Campagna Nazionale di informazione e sensibilizzazione di Legambiente “C’è puzza di gas”, sviluppata con il supporto di Clean Air Task Force (CATF).

«Il comune di Portoscuso – si legge in una nota – è al centro del dibattito per il programma di metanizzazione che prevede la realizzazione di un terminale di stoccaggio e di rigassificazione attraverso una supermetaniera di oltre 200 metri che verrà ormeggiata al porto per una durata stimata di 25 anni. Riteniamo tale progetto inammissibile, sia per quanto riguarda la fragilità del contesto della piccola area portuale di Portovesme, sia perché gli scenari energetici futuri dell’isola continuano a centrarsi sulla diffusione delle fonti fossili e non sullo sviluppo delle rinnovabili per superare la crisi energetica nazionale.»

L’appuntamento è venerdì 8 luglio, alle ore 18.00, alla Banchina Est del porto di Portovesme, per il sit-in per dire NO alla supermetaniera.