Il 2 settembre, al Nuraghe Seruci, verrà messa in scena l’opera “Spiriti Arcani”, di Gianluca Erriu

Liberamente ispirata a leggende della tradizione sarda, “Spiriti Arcani”, è un’opera di Gianluca Erriu, che ne ha composto le musiche, e di Silvia Maccioni, che interpreta le coreografie di Giuliana Corrias. Produzione dell’Ente Concerti Città di Iglesias, “Spiriti Arcani” narra la primordiale lotta tra bene e male incarnata da Janas e Sùrbile. Attraverso il connubio di musica, danza e arti visive in “Spiriti Arcani” vengono così riportate in vita, reinterpretandole, le storie ancestrali che per secoli hanno costituto l’immaginario collettivo della Sardegna profonda.

L’opera verrà messa in scena il 2 settembre, alle ore 21,00, con ingresso gratuito, nel sito Nuragico Seruci.

Emozione, fascino e mistero. Una storia millenaria, uno dei monumenti nuragici più grandi ed interessanti di tutta la Sardegna!

Il Nuraghe Seruci è visitabile con guida tutti i giorni, escluso il lunedì, alle 17.00, 18.00 e 19.00.

Per info e prenotazioni 377 3968844