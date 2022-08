Oggi e domani, a Cortoghiana, la “Corte delle fate” e la magia della musica dei Golaseca, Elemento 38, Elettroflebo e Beyond Duo

Oggi e domani, a Cortoghiana, va in scena la “Corte delle Fate”. La due giorni in piazza Venezia sarà animata da tanto street food e da quattro imperdibili concerti di altrettante apprezzate band: Golaseca, Elemento 38, Elettroflebo e Beyond duo.

Divertimento assicurato per l’evento, patrocinato dal Comune di Carbonia, organizzato dall’associazione Ulasicca Folk Sardegna e dai commercianti di Cortoghiana, col supporto della Pro Loco.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, l’interruzione al traffico veicolare interesserà l’incrocio via Savoia – via Gherardini; l’incrocio via Savoia – via Bresciano – via Marbello; piazza Venezia, all’altezza dell’incrocio con via Grambassi.