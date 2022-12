Due cercatori di funghi si perdono a San Pantaleo (Santadi), li rintracciano sani e salvi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico

Si è concluso circa un’ora fa l’intervento per il recupero di due cercatori di funghi da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna.

S.G.e S.F., 67 e 68 anni, erano impegnati nella ricerca di funghi quando hanno perso l’orientamento. La Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata dal carabinieri di Carbonia intorno alle 14.20 e immediatamente si è recato sul posto il turno in guardia attiva, pronto a intervenire celermente in caso di necessità, composto da cinque tecnici provenienti dalla Stazione di Cagliari e supportati da un altro tecnico proveniente dalla stazione di Iglesias. I due sono stati rintracciati in località Su Campu e Su Casteddu e, dopo averne verificato le condizioni di salute, i tecnici li hanno riaccompagnati alle auto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Narcao e i volontari della Protezione Civile di Santadi.