Egas ha approvato il progetto per il terzo lotto di interventi per la riqualificazione idrica del territorio comunale di Iglesias

Egas, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, ha approvato il progetto per il terzo lotto di interventi previsti nel centro abitato di Iglesias finalizzati alla riqualificazione idrica del territorio comunale e dato così il via libera al documento redatto dai tecnici di Abbanoa SpA, di fatto immediatamente appaltabile, che prevede la realizzazione di 882 metri di nuove condotte e 75 allacci in via Pescivendoli, località Cappuccini (nel tratto compreso tra via Falcone a via Fadda), via Concie, via Tempio, via Corsica e vico Cappuccini.

I lavori, per un importo di 630 mila euro, sono finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, nell’ambito di un più ampio intervento da 44 milioni di euro che interessa altri centri dell’isola e volto all’efficientamento della rete e al contenimento delle perdite idriche.

Il progetto del Lotto B, di ultima approvazione, va ad aggiungersi ai lotti A e C che hanno ottenuto il via libera dall’Egas nelle scorse settimane e che complessivamente prevedono la sostituzione di oltre 3 chilometri e 700 metri di vecchie condotte sottodimensionate e in materiali ormai obsoleti, oltre alla realizzazione di 384 nuovi allacci per un valore complessivo pari a circa 1 milione e 750mila euro.