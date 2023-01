Carbonia: entro il mese di febbraio verranno liquidati i pagamenti dei buoni libri 2022/2023 e delle borse di studio regionali 2021/2022

L’assessora della Pubblica Istruzione, dottoressa Antonietta Melas, rassicura le famiglie e gli studenti che ne hanno fatto richiesta entro la scadenza prevista, che gli uffici della Pubblica Istruzione del comune di Carbonia sono impegnati nell’espletamento dell’iter amministrativo e contabile finalizzato alla predisposizione dei pagamenti individuali dei buoni libri per l’anno scolastico 2022-23 e delle borse di studio regionali per l’anno scolastico 2021-2022.

A ridosso delle festività di fine anno la Regione Sardegna ha deliberato la ripartizione dei fondi ai Comuni, destinati al rimborso per l’acquisto di materiali didattici, i cosiddetti buoni libri per l’anno scolastico 2022-2023, e per le borse di studio regionali relative all’anno scolastico 2021-2022.

Dato l’elevato numero degli aventi diritto per le due distinte graduatorie di finanziamento, le procedure relative alla liquidazione e ai relativi pagamenti saranno completate presumibilmente entro febbraio 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al dottor Dennis Steri dell’ufficio Pubblica Istruzione, reperibile al numero 0781.694418 o via email all’indirizzo: dsteri@comune.carbonia.ca.it .