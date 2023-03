Chi ha divelto e perché tutti i paletti verticali con catarifrangenti della SP78 bis?

Lo stato di precarietà in cui versa la SP2, riemerso tragicamente con i due incidenti mortali verificatisi l’8 e il 23 febbraio, con un bilancio di tre giovani vittime, è la punta di un’emergenza che coinvolge la rete stradale dell’intero Sulcis Iglesiente. Vi sono strade che hanno un manto dissestato, altre che in caso di pioggia presentano il fenomeno dell’aquaplaning, ma il problema generalizzato, soprattutto nelle strade provinciali, è l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale, in molti tratti completamente assente. La sera e la notte, percorrerle al buio, soprattutto quando piove, è sempre molto pericoloso.

La provincia del Sud Sardegna ha un bilancio assolutamente inadeguato per dare risposte ad un territorio vastissimo che comprende ben 107 Comuni e, come è emerso nei giorni scorsi con l’intervento della Regione per la SP2, occorrono finanziamenti straordinari di enti superiori, per mettere in sicurezza le strade.

I problemi, purtroppo, talvolta sono acuiti da fenomeni diversi, uno dei quali segnaliamo con le fotografie allegate. La SP78 bis, venne creata una ventina d’anni fa dall’allora provincia di Cagliari per collegare la strada statale 126 con la strada provinciale 78, con una segnaletica adeguata. Nella foto di sinistra, scattata in corso d’opera, si vede come subito dopo la stesura del manto d’asfalto, vennero sistemati i paletti verticali con catarifrangenti. Quei paletti, utilissimi unitamente alla segnaletica orizzontale realizzata successivamente, sono stati presto divelti ed abbandonati nelle cunette. Non ne è rimasto in piedi neppure uno, come emerge dalla foto a destra scattata stamane! La provincia del Sud Sardegna non ha le risorse per rifare periodicamente la segnaletica orizzontale ma chi ha divelto e perché quei paletti verticali che sarebbero stati preziosi per tanti anni, rendendo la SP78 bis, così come tante altre strade provinciali, assai pericolose?