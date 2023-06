Sabato 10 e domenica 11 giugno, a Carbonia, si svolgerà la XVII Fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone”

Sabato 10 e domenica 11 giugno a Carbonia si svolgerà la XVII edizione della Fiera dell’Artigianato, dell’agroalimentare e del turismo, “Il Sulcis Iglesiente Espone”, evento organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia, della Regione Autonoma della Sardegna e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione è stata disposta la chiusura del traffico veicolare dalle ore 7 di sabato 10 giugno alle ore 2.00 del mattino di lunedì 12 giugno nelle seguenti strade:

• via Roma, nel tratto compreso tra via Deledda e piazza Roma;

• via Oberhausen;

• via Manno;

• largo Montuori (solo parcheggi);

• via Fosse Ardeatine;

• via Nuoro – nel tratto compreso tra piazza Rinascita e via Gramsci – fatta eccezione per i veicoli che intendono usufruire del distributore di carburante;

• vico Matteotti;

• via Gramsci, nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e piazza Matteotti;

• via delle Poste;

• piazza Matteotti, nel tratto compreso tra via Gramsci e viale Arsia.