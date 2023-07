Mauro Esu (segretario Pd Sulcis Iglesiente): «L’assessore Carlo Doria venga nel territorio per affrontare ad ampio raggio i drammatici problemi della Sanità»

«Qualche precisazione sulla Conferenza Socio Sanitaria del 28 Luglio 2023 a Cagliari presso sede ARES e il progetto del nuovo presidio ospedaliero territoriale unico del Sulcis Iglesiente. I Sindaci del Sulcis Iglesiente, di tutti i diversi schieramenti politici, hanno chiesto all’assessore alla Sanità della Regione Sardegna di venire sul territorio, presso la Direzione ASL di Carbonia, per affrontare ad ampio raggio i temi della Sanità nel nostro territorio ed hanno quindi deciso (salvo uno) di non prendere parte alla riunione del 28 luglio . E’ stata questa una iniziativa giusta e coraggiosa dei nostri sindaci a cui va il nostro plauso e sostegno.»

Lo scrive, in una nota, Mauro Esu, segretario federale del PD del Sulcis Iglesiente.

«A pochi mesi dalle elezioni, con tre anni di ritardo, si vuole forse che non si parli d’altro che della costruzione di un nuovo, unico, ospedale?! – aggiunge Mauro Esu -. Noi abbiamo bisogno di occuparci subito, domani mattina, di come deve essere curato un bambino o un anziano che ha bisogno del servizio pubblico. Mentre non sappiamo oggi dove portare i pazienti; mentre ci viene comunicato che i pazienti psichiatrici d’estate non sono assistiti perché si chiude il reparto; mentre gli anestesisti ci dicono che non possono garantire il servizio nei reparti; mentre, di nuovo in queste ore, i pronto soccorso di Carbonia e Iglesias si trovano in una drammatica situazione senza possibilità di dare adeguati servizi; mentre le liste d’attesa si allungano spaventosamente; mentre è tutto fermo anche verso quei progetti per i quali esistono ingenti risorse (vedi Case della salute /Comunità di Fluminimaggiore, Giba, Sant’Antioco e Carloforte); ecco, mentre accade tutto questo, noi non ci facciamo distrarre pensando che il problema prioritario sia individuare un sito in cui costruire un nuovo ospedale che, forse, potrà erogare i suoi servizi fra dieci anni.»

«Si vuole forse che il territorio, le sue rappresentanze politiche, sindacali ed istituzionali a pochi mesi dalle elezioni regionali non parlino d’altro? – chiede Mauro Esu -. Appare, infatti, abbastanza incomprensibile ma anche grottesca l’accelerazione di una procedura in tal senso, con riunioni estive convocate dall’assessore regionale della Sanità, in cui senza chiarire gli aspetti fondamentali e più importanti di una così complessa operazione di investimento sanitario, si chiede ai Comuni l’individuazione del sito in cui edificare un nuovo ospedale. Bene hanno fatto i sindaci dei due distretti del Sulcis Iglesiente a non prendere parte alla riunione (salvo un solo sindaco) – conclude Mauro Esu – e chiedere invece la convocazione di una riunione qui nel territorio, per valutare anche gli aspetti drammatici che il servizio sanitario vive in queste ore.»