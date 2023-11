Esercitazione congiunta del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con l’Aeronautica Militare a Domusnovas

Martedì 7 novembre si è svolta, nel territorio montano di Domusnovas, un’esercitazione congiunta dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con il personale dell’Aeronautica Militare, appartenente all’80° Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu.

L’addestramento, incentrato sulle attività di primo volo, ha coinvolto 26 tecnici delle stazioni alpine del territorio regionale che, sotto la supervisione di tre istruttori regionali, si sono esercitati sulle tecniche di imbarco e sbarco dal velivolo col verricello. Dal campo base, allestito nello spiazzo di Diga su Fangu, nei pressi dell’ex pollaio, a bordo dell’elicottero HH139A, son partiti diversi equipaggi che hanno effettuato i simulati di imbarco e sbarco nello scenario impervio tra Punta Perdu Carta e Punta Andria, applicando le tecniche utilizzate in operazioni reali di soccorso.

Questa tipologia di eventi addestrativi, programmati periodicamente in collaborazione con gli altri Enti competenti in attività di soccorso SAR – Search and Rescue, rafforzano la sintonia tra le forze in campo chiamate in intervento e, soprattutto, garantiscono una formazione costante del personale impegnato ad operare in ambiente impervio.