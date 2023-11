Grande partecipazione, a Teulada, alla Festa dell’albero, organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Milia, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Taddeo Cossu” e il Corpo forestale, nell’ambito della Giornata nazionale degli alberi.

Nel corso della mattinata gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno piantumato le piantine offerte dall’Ente Forestas nel Giardino comunale; poi gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado hanno piantumato le piantine, offerte sempre dall’Ente Forestas, presso il campo sportivo polifunzionale.

«E’ stata una bellissima e emozionante giornata in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero – ha detto il sindaco, Angelo Milia -. Con la graditissima partecipazione dei bambini, ragazzi, docenti e collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu, abbiamo messo a dimora diverse piantine gentilmente offerte dall’ente Forestas. Le piantine sono state collocate nel giardino del Municipio e presso il Parco Sport. Complimenti vivissimi e un grandissimo ringraziamento agli studenti per i bellissimi lavori svolti, le canzoni e la lettura di poesie che ci hanno ricordato l’importanza della tutela dell’ambiente e il valore inestimabile degli alberi. Grazie a loro – ha aggiunto Angelo Milia -, queste iniziative diventano giornate davvero speciali.»

«Il dono di una piantina ad ogni studente intende far comprendere quanto sia importante il “rispetto” della natura e degli alberi, nell’auspicio che questo valore fondamentale possa trovare posto nell’animo delle nuove generazioni, anche nelle relazioni sociali, affinché comprendano l’importanza del “rispetto” per il prossimo, la parità di genere ed il rispetto per le opinioni, le idee e le scelte delle altre persone. Ringrazio inoltre per la presenza e la preziosa collaborazione il Corpo forestale, i carabinieri, la Polizia locale e le autorità militari», ha concluso il sindaco di Teulada.