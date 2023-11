Il Consiglio comunle di Carbonia ha dato il via libera alla deroga per la costruzione di una palestra nell’Istituto di Istruzione “Cesare Beccaria”

Il Consiglio comunale di Carbonia ha espresso parere positivo, con 24 voti favorevoli, sul rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di realizzazione di una palestra a servizio dell’Istituto di Istruzione “Cesare Beccaria”, scuola di fondazione della città.

Il progetto, elaborato dalla provincia del Sud Sardegna e condiviso con il comune di Carbonia – proprietario dell’edificio – rientra nell’ambito del PNRR – missione 4, componente 1, investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall’Unione Europea nell’alveo del Next Generation EU, ed è risultato aggiudicatario di un finanziamento complessivo di circa 1.770.000 euro a favore della provincia del Sud Sardegna.

«Riteniamo sia importante realizzare nuovi spazi ed infrastrutture a disposizione dei nostri ragazzi al fine di promuovere lo sport, che costituisce un rilevante fattore di aggregazione e socializzazione. La costruzione di una nuova palestra nello storico istituto cittadino di via Brigata Sassari si inserisce appieno su questa linea. Pertanto, siamo lieti di poter condividere con la provincia del Sud Sardegna un progetto a favore dei nostri giovani e di tutti gli appassionati di sport», ha dichiarato il Sindaco Pietro Morittu.

La nuova palestra, collegata all’Istituto di Istruzione Superiore “Cesare Beccaria” sito in via Brigata Sassari, verrà realizzata parzialmente interrata nell’area di pertinenza dell’istituto scolastico.

Ad esprimere la sua soddisfazione è il relatore della proposta di deliberazione, l’assessore dell’Urbanistica Giuseppe Casti, che in aula ha detto che «si tratta di un’opera importante, polivalente e di interesse pubblico. La palestra sarà fruibile non soltanto dagli studenti della scuola, ma anche da tutti agli atleti delle associazioni sportive che ivi potranno allenarsi. Una struttura per i ragazzi della nostra città e di tutto il territorio».