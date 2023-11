Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha ordinato il divieto di utilizzo dell’acqua per tutti gli usi nella frazione di Cortoghiana

Le analisi effettuate dall’ATS Sardegna-Asl Sulcis Iglesiente ASSL n. 7 – Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – su campione d’acqua prelevato in data 13 novembre 2023 presso il punto idrico di via Rinaldo Loi, a Cortoghiana, sono risultate non conformi agli standard di qualità previsti dal D. Lgs. vo 18/2023 per superamento dei parametri microbiologici Batteri coliformi e Escherichia coli.

Per questo motivo, il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu ha ordinato, con finalità cautelativa, alla cittadinanza della frazione di Cortoghiana, il divieto di utilizzo dell’acqua per tutti gli usi, fino alla revoca dell’ordinanza n. 98 del 16.11. 2023.