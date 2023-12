A Carbonia il Natale è alle porte con tante iniziative

Tanti eventi per tutti i gusti nella città di Carbonia per respirare l’atmosfera del Natale, ormai in arrivo. Sono numerose le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale in stretta sinergia e collaborazione con Pro Loco, Centri Commerciali Naturali, Consorzi, enti, sodalizi ed associazioni locali.

Ecco soltanto alcune delle iniziative in cartellone: dall’esibizione “Vida Nova” dei Golaseca di questa sera al Teatro Centrale di Carbonia al concerto di Marco Carta, organizzato dal CCN Carbonia Produce, in programma domani, sabato 23 dicembre, alle ore 21.00, in piazza Roma, con “Supernova Winter Tour”.

Dallo street food con stand dei prodotti enogastronomici locali in programma dal 22 al 28 dicembre in via Manno, alla degustazione gratuita di castagne e distribuzione di gadget in via Gramsci sabato 23 dicembre, dalle ore 11.00.

Il 25 dicembre il Christmas Day, in piazza Roma, alle ore 17.00, a cura della Angel Eventi. La sera di Natale alle ore 19.30 al Teatro Centrale il concerto “Gospel Explosion” con i Tony Washington Gospel Singers.