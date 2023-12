CeDAC: su il sipario su Il Terzo Occhio / rassegna multidisciplinare delle nuove creatività: dall’11 gennaio al 23 aprile al TsE di Is Mirrionis, a Cagliari

Quattro titoli in cartellone per una panoramica sui nuovi autori e su artisti e compagnie emergenti nel panorama nazionale e non solo con la rassegna dedicata ai nuovi linguaggi della scena e alle estetiche del terzo millennio organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Si parte giovedì 11 gennaio, alle 20.30, con “Questa Splendida Non Belligeranza” di Marco Ceccotti (spettacolo vincitore del Premio In-Box 2022), una “commedia moderata sul devastante quieto vivere”;

martedì 27 febbraio, alle 20.30, spazio a “Family / A Modern Musical Comedy” con libretto, testi e musiche di Gipo Gurrado, per uno sguardo ironico e disincantato sui rapporti e i legami familiari;

mercoledì 27 marzo, alle 20.30, è la volta di “Ottantanove”, uno spettacolo di Elvira Frosini e Daniele Timpano (vincitore del Premio Ubu 2022), interpretato dai due artisti insieme con Marco Cavalcoli (Premio Ubu 2022 come miglior attore) per una riflessione sugli ideali e sulle conseguenze della Rivoluzione Francese e della caduta del muro di Berlino e sulle moderne democrazie.

E, infine, martedì 23 aprile, alle 20.30, “Quasi Una Serata”, da tre atti unici di Ethan Cohen (secondo classificato al Premio In-Box 2023), con la regia di Davide Marranchelli, anche protagonista in scena con Stefano Annoni, Paui Galli e Simone Severgnini, in cui si affrontano importanti questioni esistenziali e dilemmi etici e morali, per una riflessione sulla condizione umana e sul rapporto con il divino in chiave surreale e quasi da teatro dell’assurdo.