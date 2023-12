Chiusura in bellezza, ieri sera a Carbonia, per il trittico di concerti di fine anno

Un’ampia serie di eventi attrattivi organizzati tra Natale e la fine del 2023 che – senza tema di smentita – non si vedevano da tempo nella città di Carbonia, suggellati dalla straordinaria partecipazione di pubblico ieri sera in piazza Roma per il “Supershow” di fine anno, che ha visto la presenza sul palco dell’influencer Mattia Cerrito, del celeberrimo gruppo musicale dei “Matia Bazar”, dei conduttori del noto programma radiofonico “Tutti Pazzi per RDS” (Rossella Brescia, Baz, Ciccio Valenti e Ricky Battini) e del duo rap “Alter Ego”.

Un evento a tutto tondo e per tutti i gusti, con la nostra città che è diventata il centro del divertimento e dell’intrattenimento, capace di richiamare la presenza di bambini, giovani e adulti provenienti da tutto il territorio.

Il “Super Show” di ieri sera ha chiuso in bellezza il trittico di concerti, uno al giorno per tre giorni consecutivi, dal 27 al 29 dicembre, preceduti il 23 dicembre scorso dall’esibizione del cantante Marco Carta.

Sul palco di piazza Roma si sono succedute le band protagoniste del “Carbonia’s got talent-Christmas Edition”, poi i “Modena City Ramblers” fino ai “Matia Bazar”.

Un ricco cartellone di iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale in stretta sinergia con Pro Loco, Centri Commerciali naturali,

consorzi, enti, associazioni, sodalizi, aziende locali, sponsor della città, con il contributo della Regione Sardegna a seguito dell’aggiudicazione, da parte del comune di Carbonia, di un bando per gli eventi di fine anno.

Un ampio e versatile programma di iniziative che ha dimostrato che la città di Carbonia è viva, dinamica, attrattiva, capace di convogliare in loco migliaia di persone. Una città che ha riscoperto il senso di appartenenza, di identità, la voglia di stare insieme, socializzare e partecipare. Ne sono una prova le splendide “cartoline” ed immagini che ci hanno mostrato una piazza Roma gremita, festante ed entusiasta. Natale e fine anno all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento, il miglior viatico per trascorrere un buon Capodanno e augurare a tutti un felice 2024.