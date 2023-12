Fine anno speciale il 29 dicembre a Carbonia, con i Matia Bazar e i protagonisti del programma radiofonico “Tutti pazzi per RDS”

«Siamo entusiasti di poter regalare alla città di Carbonia un grande evento: un’iniziativa per tutti i gusti, in grado di andare incontro alle richieste di giovani e adulti. Un evento a tutto tondo che impreziosisce e suggella nel migliore dei modi il ricco programma di eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale in sinergia con Pro Loco, Centri Commerciali Naturali, consorzi, enti, sodalizi», ha detto il sindaco, Pietro Morittu.

Venerdì 29 dicembre sul palco di piazza Roma, alle ore 19.00, per la gioia dei più giovani, aprirà la serata il noto rapper ed influencer Mattia Cerrito, esperto ed appassionato di freestyle e hip-hop. A seguire si alterneranno sul palco i protagonisti del programma radiofonico “Tutti pazzi per RDS”, da Rossella Brescia a Baz, da Ciccio Valenti a Ricky Battini, che allieteranno il pubblico con musica, gag, news e scherzi.

Subito dopo spazio al grande concerto di un gruppo musicale evergreen e sempre apprezzatissimo, con cantanti di assoluto livello, i “Matia Bazar”.

A chiudere la serata sarà il gruppo musicale degli “Alter Ego”, il duo rap dall’anima reggaeton.

Lo spazio di piazza Roma sarà contornato, in particolare nella via Manno, da un’area food and beverage.

«Questo grande evento dimostra la capacità dell’Amministrazione comunale di reperire risorse finanziarie attraverso l’aggiudicazione di un bando regionale, unitamente alla volontà di voler offrire alla nostra città una programmazione di eventi natalizi e di fine anno all’altezza delle aspettative della popolazione e in grado di richiamare numerosi visitatori provenienti dai centri del territorio – ha detto l’assessore del Turismo, Michele Stivaletta -. Di questo siamo davvero contenti. Un ringraziamento doveroso agli uffici comunali, che non hanno lesinato il proprio impegno per partecipare al bando regionale e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.»

«Avevamo promesso che avremmo regalato alla città un’altra serata speciale – ha concluso l’assessora della Cultura e dello Spettacolo, Giorgia Meli -. Quella del 29 lo è a tutti gli effetti e conferma che la nostra programmazione natalizia cresce e si arricchisce ogni anno sempre di più e ciò non può che inorgoglirci e farci piacere.»