“Azioni attive per lo sport e la musica – esprimersi attraverso il ritmo e il movimento”, a Sant’Antioco si rinnova il progetto per le famiglie meno abbienti

Si rinnova il progetto “Azioni attive per lo sport e la musica” pensato con lo scopo di favorire l’accesso alle attività sportive e musicali alle famiglie che vivono un certo disagio economico. Pubblicata all’albo pretorio e nel sito istituzionale la modulistica necessaria sia per le associazioni sportive, sia per le famiglie, nonché le linee guida. Le domande, la cui scadenza è fissata al 20 dicembre prossimo, devono pervenire all’Ufficio Protocollo tramite consegna a mano oppure tramite pec inviata all’indirizzo protocollo@comune.santantioco.legalmail.it .

L’Amministrazione comunale ritiene necessario sostenere i bambini e gli adolescenti nel loro percorso di crescita, rafforzando la rete di aiuto alle famiglie e promuovendo attività di prevenzione sanitaria con servizi a valenza educativa come lo sport e la musica, dando risposta anche alle richieste presentate dai cittadini che vivono un disagio e che, se non sostenuti, non maturerebbero l’esperienza della pratica sportiva o musicale.

Con il progetto “Azioni attive per lo sport e la musica” si rafforza il livello di salute, prevenzione, socialità, integrazione offrendo opportunità e risorse per la pratica di attività sportive o musicali da parte di giovani e giovanissimi. Nel contempo si offrono iniziative volte all’educazione all’attività motoria, ai corretti stili di vita e alla diffusione della cultura musicale quali elementi essenziali per la crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovanissimi in un complessivo progetto di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Senza tralasciare il fatto che si garantiscono ai Servizi sociali ed educativi un ulteriore valido strumento nella prevenzione del disagio, nel recupero e nella lotta all’emarginazione.

Il “Progetto Azioni attive per lo sport e la musica” verrà garantito per bambini e ragazzi che hanno un’età compresa tra i 6 e i 17 anni (il compimento del 6° e del 17° anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in corso), risiedono nel comune di Sant’Antioco e appartengono a nuclei familiari il cui ISEE non è superiore a 4.500,00 euro.