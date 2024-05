Carbonia: esito della presentazione delle richieste di predisposizione dei piani personalizzati, nuovi e rinnovi

A Carbonia, i cittadini che hanno presentato richiesta di predisposizione di un piano personalizzato potranno prendere visione degli allegati dove sono stati indicati i protocolli con i relativi finanziamenti assegnati per il periodo maggio-dicembre 2024 sia per i piani in rinnovo e sia per i piani di nuova attivazione, nonché quelli non finanziati per le motivazioni indicate.

Gli interessati possono prendere visione degli articoli 8-9-10 dell’avviso pubblico, dove sono stati indicate le indicazioni per l’avvio e l’attuazione del piano personalizzato e per l’eventuale rinuncia del piano stesso.

Dal 1 giugno 2024 la documentazione attestante l’avvio e l’attuazione del piano personalizzato dovrà essere trasmessa accedendo al sito istituzionale del comune di Carbonia all’indirizzo www.comune.carbonia.su.it. seguendo il seguente percorso digitale, utilizzando lo SPID o la CIE:

selezionare la sezione SERVIZI/SERVIZI ON LINE—ISTANZE ON LINE—RICHIESTE SERVIZI SOCIALI–.162/98–CARICA RENDICONTAZIONE SPESE E DOCUMENTI

Sul canale YouTube del Comune di Carbonia si trova il video guida per il caricamento della rendicontazione spese al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=OUtZ9-1_m5g

Nel caso di difficoltà tecniche e di compilazione si potrà chiedere assistenza scrivendo all’email assistenzatecnica_l162@comune.carbonia.su.it. o chiamando il numero 0781694216.

La documentazione non dovrà essere trasmessa al protocollo né a mano né tramite mail o Posta elettronica certificata.

Pertanto la documentazione che perviene in formato cartaceo all’ufficio protocollo o tramite mail o posta elettronica certificata non potrà essere presa in carico dal Servizio ai fini della liquidazione delle somme spettanti, non essendo tale modalità prevista dal bando.

Le mensilità finanziate e non giustificate non potranno essere recuperate nei mesi successivi alla data di attivazione.

Se il beneficiario intende rinunciare al finanziamento (vedasi art. 10 Avviso pubblico) compilare il modulo MODULO RINUNCIA FINANZIAMENTO (Allegato C_Rinuncia)

Se il beneficiario è impossibilitato ad attivare il piano entro 45 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento, per i motivi indicati nell’art. 10, dovrà compilare il MODULO RINVIO ATTIVAZIONE (Allegato D_Rinvio).

Si ricorda, altresì, che il Comune ha attivato lo Sportello Inform@Handicap, servizio a supporto dei cittadini per la presentazione on line delle istanze e della documentazione relativa ai progetti grazie alla collaborazione della Consulta Handicap e dei suoi volontari che ricevono ogni martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00 presso gli uffici dislocati in via XVIII dicembre (ex Tribunale).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Piras Monica al numero 3357371355 o il Segretariato Sociale al numero: 3357433557.

Per maggiori informazioni è altresì possibile consultare il seguente link:

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/5662-legge-n-162-98-esito-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-periodo-maggio-dicembre-2024