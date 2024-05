Gianluigi Rubiu: “Le agenzie agricole non possono essere utilizzate come merce di scambio tra i partiti di maggioranza”

“L’agricoltura è un bene prezioso per la Sardegna, Le agenzie agricole sono uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema agro pastorale sardo, non possono essere utilizzate come merce di scambio tra i partiti di maggioranza.”

Lo sostiene Gianluigi Rubiu, consigliere regionale del gruppo “Alleanza Sardegna – Partito Liberale Italiano”, che definisce “ridicola retromarcia in Giunta regionale, del neo assessore regionale all’Agricoltura sul proclamato commissariamento delle agenzie agricole regionali (come ufficializzato dallo stesso alla stampa)”.

“Le delibere di commissariamento sono illegittime senza una copertura di legge, inoltre l’annullamento delle nomine dei revisori dei conti ha di fatto bloccato l’approvazione dei bilanci – aggiunge Gianluigi Rubiu -. Sconcertante la superficialità con la quale si trattano temi così sensibili come l’agricoltura, che quotidianamente deve combattere con: il clima, il mercato globalizzato e, soprattutto, con la burocrazia, vero nemico del sistema agro pastorale sardo.”

“Si creino le condizioni per dare gambe più velocemente possibile a tutti quei servizi per le aziende agricole, liberando le Agenzie regionali agricole (ARGEA-AGRIS-LAORE) da vincoli politici, che di fatto immobilizzano la vera missione – conclude Gianluigi Rubiu -. L’augurio che ai vertici delle Agenzie siano nominate persone titolate ed esperte, per favorire la crescita e lo sviluppo di uno dei settori trainanti dell’economia sarda.”