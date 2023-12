Domenica 10 dicembre nuovo appuntamento per il XXV Festival Internazionale di Musica da Camera, al Teatro Electra di Iglesias

Dopo il successo degli appuntamenti trascorsi, continuano i concerti della XXV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, al Teatro Electra di Iglesias. La rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa, propone il penultimo concerto domenicale dedicato alla grande musica interpretata da prestigiosi ensemble di caratura internazionale.

Il 10 dicembre sul palco del teatro Electra di Iglesias, alle 19.00, salirà la prestigiosa formazione cameristica composta da Lorenzo Parisi (violino) e Giuseppe Maiorca (pianoforte). Il concerto dal titolo: “Il suono del tempo”, vedrà protagonista proprio quest’ultimo. Il titolo non rappresenta semplicemente la varietà di epoche e stili del repertorio musicale proposto, ma piuttosto la volontà di offrire un’occasione di riflessione sui molteplici significati che questo termine, il Tempo, nasconde in sé. Sarà quindi un viaggio attraverso un elemento tanto astratto, quanto reale, che come la musica, si offre a diverse declinazioni.