E’ morto stamane, all’età di 76 anni, a Carbonia, l’ex consigliere regionale Ignazio Cuccu. Era nato il 20 luglio 1947, a Gonnesa, cittadina nella quale ha ricoperto la carica di sindaco. Ignazio Cuccu venne eletto la prima volta in Consiglio regionale nella IX legislatura, nel 1984, e confermato in quella successiva, nel 1989. Si distinse per la partecipazione molto elevata (94,91%) ai lavori sia in Aula sia nelle commissioni. Nella IX legislatura ha ricoperto il ruolo di presidente della VII commissione e nella X legislatura, per un breve periodo, è stato presidente della VI commissione Industria.

Nella lunga militanza politica nel PCI ha ricoperto diversi ruoli, tra i quali quello di segretario di federazione. E’ stato eletto diverse volte nel Consiglio comunale di Carbonia, città dove risiedeva, nel quale ha ricoperto il ruolo di assessore e, nella consiliatura 2011-2016, quello di presidente dell’Assemblea.

Giampaolo Cirronis