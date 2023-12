Il sindaco Pietro Morittu e l’intera Amministrazione comunale di Carbonia esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Ignazio Cuccu , per decenni esponente politico comunista di primo piano della città di Carbonia e dell’intera regione.

Il sindaco Pietro Morittu ha comunicato la notizia della scomparsa di Ignazio Cuccu nella seduta odierna del Consiglio comunale. Il presidente del Consiglio Federico Fantinel ha sospeso i lavori dell’aula per osservare un minuto di silenzio in ricordo del nostro concittadino.

«Siamo molto tristi e addolorati in questa giornata di lutto per la dipartita del compagno Ignazio, con cui abbiamo condiviso tante esperienze politiche in prima linea per la nostra città e il nostro territorio. Se ne va una persona di grande spessore politico, che ha fatto della militanza nel Partito Comunista un vessillo da difendere e preservare nel corso degli anni. Politico fine ed intellettualmente preparato, le sue scelte politiche sono state contraddistinte dalla coerenza e si sono sempre mosse nell’alveo dell’orizzonte valoriale della sinistra progressista, di cui è stato un alfiere», ha dichiarato il sindaco, Pietro Morittu.