Negozi Decathlon: nuove assunzioni di oltre 200 figure in Italia. Il Gruppo ricerca Assistenti alle Vendite e Responsabili Negozio

Decathlon è ideatore, produttore, distributore e manutentore di articoli e servizi sportivi, presente in Italia con 136 negozi, 4 depositi logistici tecnologicamente avanzati e 2 uffici di produzione, dove lavorano oltre 8mila collaboratori. Negozi Decathlon assumeranno persone appassionate di sport, che sappiano relazionarsi con i clienti e che condividano il senso, la missione e i valori aziendali. Le figure ricercate riguarderanno soprattutto Assistenti alle Vendite per i diversi settori, i quali dovranno garantire la disponibilità dello stock, prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del proprio negozio, accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto sia fisico che digitale e mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole; Tecnici di Laboratorio, che dovranno prendere in autonomia decisioni circa la gestione dei processi “Repair”, mettere la propria passione sportiva al servizio dei clienti e sviluppare nella propria attività la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo); Tecnici per la Manutenzione degli articoli sportivi, chevdovranno offrire servizi e prodotti sostenibili (noleggio, usato sportivo, riparazione), migliorare i processi logistici per avvicinare sempre di più e più velocemente il prodotto ai clienti e integrare le innovazioni tecnologiche e le nuove attività di circular economy; Responsabili dell’Amministrazione del Negozio, che dovranno valorizzare le qualità dei propri collaboratori, creare una squadra imbattibile favorendo il dialogo e l’ascolto, selezionare e accogliere i nuovi membri del team, promuovere la sostenibilità ambientale, garantire una corretta gestione amministrativa del negozio in coerenza con la normativa assicurando la correttezza delle buste paga e gestire le spese di personale aiutando lo store leader nel garantire la produttività e la redditività.

