Grande partecipazione a Carbonia nel week end appena trascorso per i primi eventi natalizi, oggi si festeggia l’85° dell’inaugurazione della città

Nel weekend appena trascorso centinaia di persone, nonostante il freddo, si sono riversate nelle vie del centro cittadino per partecipare alle numerose attività organizzate dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con Pro Loco, Centri Commerciali naturali, consorzi, sodalizi, enti e associazioni che, a vario titolo, stanno contribuendo a regalare alla città di Carbonia un Natale all’insegna dell’allegria, del divertimento, della spensieratezza, del buon cibo, della musica e dell’intrattenimento. Dai mercatini di Natale all’esibizione motoristica in beneficenza “Hd Day for Christmas”, dall’esibizione dei ballerini Joey e Rina al ballo liscio-latino e di gruppo in via Gramsci, dall’inaugurazione della mostra “I dodici graffi” di Roberto Ziranu all’evento “Open your Mine” suggellato dalla spettacolare accensione dei castelli della storica Grande Miniera di Serbariu e dal concerto “Tieni il tempo: tributo 883” in piazza Roma”. Sono soltanto alcune delle attrazioni che hanno richiamato un’ampia partecipazione della cittadinanza per le vie del centro. L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il successo delle iniziative organizzate nel fine settimana appena trascorso, ha ringraziato tutti i partecipanti e gli organizzatori e invita la cittadinanza a partecipare nella giornata odierna all’85° anniversario dell’inaugurazione della città di Carbonia e alle iniziative previste:

• Alle ore 17.00 degustazione gratuita di castagne e distribuzione di gadgets in via Gramsci;