“Il Natale arriva in città”: a Carbonia tanti eventi dall’8 al 24 dicembre 2023

Si comincia a respirare l’aria natalizia della città di Carbonia, dove è in corso l’installazione di un grande albero di Natale nel cuore della piazza Roma. Così come saranno numerosi e variegati gli eventi che caratterizzano il periodo più bello dell’anno per grandi e piccini.

Il Consorzio Fieristico Sulcitano ha organizzato, con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale “Il Centro Rinasce”, le associazioni “Le Simpatiche Canaglie”, “Angel Eventi” e “Produzioni Artistiche di Andrea Vadilonga”, una sequela di eventi per tutti gusti.

«Siamo soddisfatti di poter organizzare un cartellone di manifestazioni studiate appositamente affinché i nostri concittadini e tutti coloro che si recheranno a Carbonia possano assaporare e condividere la magia che le feste natalizie emanano, nel segno del divertimento e dello stare insieme in condivisione e socializzazione.»

Come ha spiegato l’assessore delle Attività produttive Michele Stivaletta, «l’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e supportare tutte le attività commerciali del centro cittadino, creando una proficua sinergia tra associazioni e attività di promozione, animando e coinvolgendo con attività ludico-ricreative i bambini e le loro famiglie».

Gli eventi che ci accompagneranno al Natale faranno da proscenio a una ricorrenza che verrà festeggiata nel migliore dei modi, l’85° anniversario dell’inaugurazione della città di Carbonia.

Le attività inserite nell’alveo del “Natale arriva in città” si svolgeranno prevalentemente in piazza Roma, via Gramsci e piazza Ciusa e saranno articolate nel seguente modo:

Dall’8 dicembre al 24 dicembre 2023: accensione dei soggetti natalizi tridimensionali illuminati (Alberi, Babbo Natale, Orso e Pinguino).

Dal 16 al 24 dicembre: apertura casette in legno posizionate sul marciapiede lungo la via Gramsci nel tratto che va dalla stazione dei carabinieri al tabacchino; apertura mostra fotografica di Giulio Ravot in piazza Roma; posizionamento arredi urbani (fioriere con stelle di Natale).

16 dicembre: chiusura al traffico di via Gramsci (dalla stazione dei carabinieri al tabacchino), dalle ore 15.00 alle ore 22.00, con raduno di alcuni gruppi folk di Carbonia e del territorio e concerto dei KANTIDOS, animazione per bambini a cura della Angel Eventi, a seguire Dj Set a cura di Angelo Fraternali.

17 dicembre: chiusura al traffico di via Gramsci (dalla stazione dei carabinieri al tabacchino), dalle ore 10.00 alle ore 22.00 con, alle ore 11.00, esibizione dei coreografi Joey e Rina e delle scuole di ballo della città ed animazione per bambini a cura delle “Simpatiche Canaglie”. Dalle ore 16.00 esibizione in concerto “Orchestra Stefania e Daniela” ed animazione a cura della Angel Eventi, a seguire Dj Set a cura di Angelo Fraternali.

18 dicembre: dalle ore 17.00, in via Gramsci, distribuzione gratuita di castagne e gadget;

23 dicembre: dalle 11.00, in piazza Ciusa, distribuzione gratuita di castagne e gadget;

Dal 16 al 24 dicembre, dalle ore 15.00 alle 21.00, in via Gramsci, spazio ai Mercatini di Natale.