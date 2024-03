Soddisfazione del comune di Carbonia per l’ottima riuscita del 2° Rally Sulcis Iglesiente

Un grande evento di richiamo turistico tra motori, intrattenimenti musicali e animazione per bambini in una bellissima domenica di sole. Il sindaco Pietro Morittu, l’assessora dello Sport Giorgia Meli e l’assessore del Turismo Michele Stivaletta, a nome dell’intera Amministrazione comunale, esprimono soddisfazione per l’ottima riuscita del 2° Rally Sulcis Iglesiente, che ha visto la città di Carbonia protagonista come parco assistenza per le vetture che hanno partecipato alla corsa. Gli appassionati e i semplici curiosi hanno potuto ammirare da vicino le auto da corsa – oltre 50 classi di vetture da gara – e il lavoro dei meccanici durante le assistenze, vere e proprie prove speciali in cui sono stati effettuati interventi sui mezzi.

L’evento, organizzato dalla scuderia Mistral Racing con il supporto della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, dell’ACI Cagliari e l’adesione di 12 Comuni del Sulcis, tra cui il comune di Carbonia, con la partecipazione attiva della Pro Loco Carbonia, è stato un successo risultante dal lavoro di squadra e dalla sinergia di intenti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno partecipato all’iniziativa.