Straordinario e inedito spettacolo delle “Fontane danzanti” in piazza Roma, per l’85° anniversario dell’inaugurazione della città di Carbonia

La città di Carbonia ha festeggiato ieri l’85° anniversario (18 dicembre 1938-18 dicembre 2023) della sua inaugurazione. In una data, purtroppo, funestata dalla scomparsa di due persone molto stimate ed apprezzate in città, Massimo Zaccarelli e Renato Scanu, ai cui familiari l’Amministrazione comunale esprime vicinanza e sentite condoglianze, sono stati organizzati numerosi eventi attrattivi che, senza soluzione di continuità, da alcuni giorni stanno accompagnando la cittadinanza verso il periodo più bello dell’anno, il Natale. Una serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in stretta sinergia e collaborazione con Pro Loco, Centri Commerciali Naturali, Consorzi, enti, sodalizi ed associazioni locali. In piazza Roma ieri sera, per l’85° anniversario dell’inaugurazione di Carbonia, la cittadinanza ha potuto ammirare uno spettacolo mozzafiato, coinvolgente, straordinario e del tutto inedito: le fontane danzanti che, accompagnate dalle canzoni tipiche natalizie, hanno attratto la curiosità e l’interesse dei nostri concittadini, accorsi in buon numero, nonostante il freddo, per godere di un evento originale, che ha riscosso l’apprezzamento di tutti i presenti.

«È stato un 85° anniversario molto significativo per la città di Carbonia, festeggiato nel migliore dei modi con eventi coreografici, animazioni, spettacoli, musica e intrattenimento. Siamo davvero soddisfatti per la riuscita di queste iniziative che confermano la vitalità della nostra città e la sua capacità di essere attrattiva e di proporre iniziative, manifestazioni anche inedite, come quella delle fontane danzanti, che ha offerto un colpo d’occhio e un tripudio di colori, suoni ed animazioni di altissimo livello. Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato», ha detto il sindaco Pietro Morittu.