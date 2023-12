Il progetto del Centro commerciale naturale “Welcome to Sant’Antioco” si è aggiudicato 70mila euro di finanziamento regionale (più 15mila di cofinanziamento del Comune) e contribuisce ad incentivare il commercio di prossimità unendosi, a tale scopo, al vasto programma natalizio messo in campo dall’Amministrazione comunale.

«L’andamento positivo de Il villaggio di Natale deve essere uno stimolo per rafforzare le azioni volte ad incentivare il commercio di prossimità – commenta l’assessora del Turismo e delle Attività produttive Roberta Serrenti – questo è l’obiettivo che ci poniamo. In questi anni abbiamo attuato diverse misure, anche attraverso il nostro Ccn, affinché attività promosse per il turismo avessero riflessi sul commercio, sui servizi di prossimità e viceversa, cercando di coinvolgere in rete attività commerciali e servizi. Abbiamo sempre sostenuto e co-finanziato progetti come questo che hanno visto una stretta ricaduta sul territorio connessa a turismo, strutture ricettive e commerciali. I dati positivi sul turismo, soprattutto quello fuori stagione, presentano un interessante segno più, ma siamo consapevoli che occorre creare un’offerta stabile che induca le persone a sceglierci e a fermarsi consapevolmente per più giorni. Rispetto a questa sfida, definire una strategia integrata delle politiche per il turismo e quelle per l’economia di prossimità è imprescindibile per raggiungere insieme risultati importanti. Per far ciò sarà ancora più indispensabile lavorare fianco a fianco con le associazioni rappresentative dei settori interessati, capaci, come in questo caso per il ccn, di attrarre risorse esterne.»