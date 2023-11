Sabato 2 dicembre, a Sant’Antioco, verrà inaugurato Il Villaggio di Natale, con accensione delle luminarie

Si accendono le luci de “Il Villaggio di Natale a Sant’Antioco”. Sabato 2 e domenica 3 dicembre “taglio del nastro” de Il Villaggio di Natale per il primo fine settimana che segnerà l’avvio del periodo natalizio con suggestive e ricche luminarie, mercatini con le casette in legno lungo il viale alberato, la Casa di Babbo Natale in Piazza Italia e tantissima animazione, sia per i piccini che per gli adulti.

«Anche quest’anno proponiamo un ricco cartellone di eventi che avrà come sfondo un paese vivo e animato, illuminato da sfavillanti luminarie – dice l’assessora del Turismo e delle Attività produttive, Roberta Serrenti – il tutto grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni, del CCN Welcome to Sant’Antioco e al gran lavoro della struttura comunale. La formula è quella già collaudata nelle precedenti edizioni, che prevede il mercatino (venti casette in legno) dove sarà possibile individuare molteplici pensieri natalizi e non soltanto, e la Casa di Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli proiettandoli in un mondo fatato. E al di là delle luminarie rinnovate con moderne installazioni, proponiamo anche una nuova mascotte: “Testone”, che sono certa saprà farsi adorare da bimbe e bimbi. Naturalmente invito tutti agli appuntamenti di sabato e domenica prossimi, a partire dall’apertura del mercatino di sabato con l’accensione delle luminarie, fino a domenica, con l’arrivo di Babbo Natale sulla sua magica slitta in compagnia dei fedelissimi elfi e delle sue simpaticissime renne: sarà una allegra e colorata parata natalizia con i personaggi Disney e le nostre amiche mascotte.»

Il programma prevede sabato 2 dicembre, a partire dalle 17.00, l’inaugurazione de Il Villaggio di Natale con l’evento “Aspettando Babbo Natale” in Piazza Italia e animazione itinerante lungo il Corso Vittorio Emanuele con apertura del Mercatino di Natale – Area food & drink. Alle 18.00, in Piazza Italia, La storia del nostro Natale: la fiaba di Tommy e Testone, e alle 18.30 sempre in Piazza Italia Irina e L’orso Paper Show. Per finire, alle 20.00, nel Corso Musica live.

Domenica 3, dalle 10.00 alle 21.00, lungo il viale alberato Mercatino di Natale – Area food & drink. Dalle 10.30 in Piazza Italia La storia del nostro Natale: la fiaba di Tommy e Testone mentre alle 11.30 in programma lo Spettacolo di magia Magic Show. L’evento clou della giornata inizia alle 16.00 con l’arrivo di Babbo Natale e la grande parata inaugurale da Piazza Aldo Moro, Via Nazionale, Via Roma, Corso V. Emanuele per concludere in Piazza Italia con l’arrivo nella casetta di Babbo Natale a bordo della sua slitta. La serata continuerà con una serie di spettacoli e di animazione itinerante sul Corso.