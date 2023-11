Sabato 2 dicembre, al Circolo soci Euralcoop, a Carbonia, si terrà il convegno “Curare l’inguaribilità – Le abilità necessarie nella disabilità”

La Consulta Handicap del comune di Carbonia, organo consultivo e autonomo per la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ha organizzato il convegno intitolato “Curare l’inguaribilità – Le abilità necessarie nella disabilità”, in programma sabato 2 dicembre, alle ore 17.00, presso il Circolo soci Euralcoop di piazza Marmilla.

L’evento, organizzato con il patrocinio del comune di Carbonia, mira a promuovere un’importante attività di studio e di ricerca sul tema della disabilità, al fine di mettere in luce quali azioni ed iniziative possono essere messe in atto per rimuovere ogni ostacolo che limiti il diritto dei cittadini disabili di partecipare alla vita sociale.