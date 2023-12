Le modalità del Servizio Front Office dell’Ufficio tributi del comune di Carbonia nella giornata di martedì 12 dicembre

A causa di un problema informatico riguardante il software gestionale, nella giornata di domani il servizio di Front Office dell’Ufficio Tributi, sito in piazza Roma, sarà regolarmente aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, tuttavia, potrebbe non essere garantito il completo servizio a favore dei cittadini, in particolar modo per quanto attiene alla verifica e definizione di pratiche IMU e TARI.