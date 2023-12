Sabato 16 dicembre, dalle 19.00 alle 20.00, si terrà una fiaccolata per la salute, in piazza Roma, a Carbonia

Sabato 16 dicembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 in piazza Roma, davanti al sagrato della chiesa di San Ponziano, a Carbonia, si svolgerà un importante momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto alla popolazione e a tutti coloro che hanno a cuore la sanità pubblica. Una “mobilitazione” pacifica, una fiaccolata, alla presenza congiunta delle istituzioni religiose, delle sigle sindacali, delle autorità politiche e della cittadinanza del territorio, per far luce sulle criticità della sanità ospedaliera e territoriale.

Sarà un’importante occasione per esprimere profonda preoccupazione per lo stato di salute della Sanità del nostro Paese, con particolare riguardo a quella del nostro territorio. Le continue notizie che pervengono, legate alle annose difficoltà nell’erogazione dei servizi, sia presso le strutture ospedaliere che in quelle del territorio, richiamano necessariamente l’attenzione e la responsabilità di tutti i soggetti e le istituzioni coinvolte.